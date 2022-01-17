https://ria.ru/20220117/proverka-1768190929.html

Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства

Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2022

Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства

Белоруссия совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, сообщил заместитель начальника генерального штаба... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:42

2022-01-17T12:42

2022-01-17T14:09

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союзное государство

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МИНСК, 17 янв — РИА Новости. Белоруссия совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, сообщил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.По его словам, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции."Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название — "Союзная решимость — 2022", — приводит слова военачальника агентство Белта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных маневров в феврале на западных и южных границах республики.По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768186977.html

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белоруссия, россия, в мире, союзное государство, александр лукашенко