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Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства
Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 17.01.2022
Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства
Белоруссия совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, сообщил заместитель начальника генерального штаба... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:42
2022-01-17T12:42
2022-01-17T14:09
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
александр лукашенко
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МИНСК, 17 янв — РИА Новости. Белоруссия совместно с Россией проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, сообщил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.По его словам, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции."Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название — "Союзная решимость — 2022", — приводит слова военачальника агентство Белта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение совместных маневров в феврале на западных и южных границах республики.По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".
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белоруссия, россия, в мире, союзное государство, александр лукашенко
12:42 17.01.2022 (обновлено: 14:09 17.01.2022)
Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства
Россия и Белоруссия проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства