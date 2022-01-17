https://ria.ru/20220117/prokat-1768162473.html

Комедия "King's man: Начало" возглавила прокат в России и СНГ за выходные

Комедия "King's man: Начало" возглавила прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 17.01.2022

Комедия "King's man: Начало" возглавила прокат в России и СНГ за выходные

Комедийный боевик "King's man: Начало" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 165,9 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:35

2022-01-17T10:35

2022-01-17T10:35

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комедийный боевик "King's man: Начало" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 165,9 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался триллер "Крик", он собрал 96,8 миллиона рублей.Третье место в рейтинге заняла отечественная приключенческая комедия "Последний богатырь: посланник Тьмы", собравшая за выходные 96,6 миллиона рублей. На четвертом месте оказался фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" (77,2 миллиона рублей). Замыкает пятерку мультфильм "Зверопой 2" (56,6 миллиона рублей).

https://ria.ru/20220112/kino-1767378459.html

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