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Четыре человека погибли при пожаре в доме в Коми
Четыре человека погибли при пожаре в доме в Коми - РИА Новости, 17.01.2022
Четыре человека погибли при пожаре в доме в Коми
Четыре человека погибли при пожаре в доме в республике Коми, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:42
2022-01-17T13:42
2022-01-17T13:42
происшествия
прилузский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в доме в республике Коми, возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУСК РФ."По данным следствия, 16 января в доме №23 по улице Колхозная села Ношуль Прилузского района произошел пожар. После тушения пожара в доме было обнаружено тело 65-летней женщины. Также на месте пожара были обнаружены тела двух мужчин 50 лет, и одного мужчины 46 лет", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем.Следственными органами по факту обнаружения на месте пожара тел четырех человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."В ходе расследования уголовного дела следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы", - отмечается в сообщении.
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происшествия, прилузский район, следственный комитет россии (ск рф), республика коми, россия
Четыре человека погибли при пожаре в доме в Коми
В Коми после ликвидации пожара в доме нашли тела четырех человек