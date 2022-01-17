https://ria.ru/20220117/povestka-1768162211.html

В аэропорту Киева Порошенко вручили повестку с вызовом в суд

В аэропорту Киева Порошенко вручили повестку с вызовом в суд - РИА Новости, 17.01.2022

В аэропорту Киева Порошенко вручили повестку с вызовом в суд

Следователи Государственного бюро расследований вручили экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд для избрания меры пресечения по делу о... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:34

2022-01-17T10:34

2022-01-17T11:19

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петр порошенко

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Следователи Государственного бюро расследований вручили экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку с вызовом в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене.В документе его статус обозначен как "задержанный".Ранее политик прилетел в Киев из Варшавы. Сперва он заявил, что его пытаются не пустить в страну — по его словам, пограничники не отдают ему паспорт под предлогом проверки документа."Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территории страны. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", — сказал Порошенко, трансляцию ведет телеканал "Прямой".После этого к нему подошел следователь и зачитал повестку в суд."Вы являетесь задержанным", — сказал он.В этот момент депутаты Верховной рады от партии экс-президента "Европейская солидарность" окружили его и не подпустили правоохранителей.Вскоре он прошел контроль и вышел из таможенной зоны.У аэропорта его встречают несколько тысяч сторонников, они скандируют его имя. По словам самого политика, собравшихся около 15 тысяч. Порошенко заявил, что его отпустили, испугавшись столь массовой поддержки. Он заявил, что, возбудив против него дело о госизмене, власть перешла "красные линии".Адвокаты политика опасались, что его могут задержать, чтобы обеспечить явку в суд. Они утверждают, что в этом нет необходимости — их подзащитный готов прийти на заседание добровольно. Слушание запланировано на 12:00 мск.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находился за границей и обещал вернуться 17 января. В начале месяца Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

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в мире, украина, киев, петр порошенко