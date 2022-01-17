https://ria.ru/20220117/potok-1768220031.html

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока — 2" при эскалации

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока — 2" при эскалации - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока — 2" при эскалации

Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила глава МИД ФРГ... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:48

2022-01-17T14:48

2022-01-17T15:59

в мире

мид германии

украина

германия

северный поток — 2

ситуация в днр и лнр

россия

анналена бербок

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и "Северного потока 2". В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.Она отметила, что Берлин сделал "геостратегические выводы". Министр напомнила, что Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление по этому проекту. "В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнерами примем подходящие меры", - заявила Бербок.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/gaz-1767759340.html

https://ria.ru/20220111/potok-1767408769.html

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в мире, мид германии, украина, германия, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок