14:48 17.01.2022 (обновлено: 15:59 17.01.2022)
Глава МИД ФРГ пригрозила мерами против "Северного потока — 2" при эскалации
Глава МИД ФРГ Бербок: "Северный поток — 2" не полностью соответствует европейскому праву
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы как новое германское правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать немецкому и европейскому праву. Это касается и "Северного потока 2". В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен", - заявила она на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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