https://ria.ru/20220117/posol-1768137644.html
Немцы осадили обнаглевшего украинского посла
Немцы резко ответили на требование посла Украины дать оружие - РИА Новости, 17.01.2022
Немцы осадили обнаглевшего украинского посла
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:30
2022-01-17T01:30
2022-01-17T01:30
в мире
украина
германия
дмитрий песков
нато
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андрей мельник
анналена бербок
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином.Дипломат в беседе с агентством dpa выразил разочарование тем, что Берлин не намерен передавать Киеву оружие для обороны, и призвал правительство Германии и лично главу МИД Анналену Бербок пересмотреть эту позицию.Как отмечает Die Welt, Мельник озвучил данные требования накануне визита Бербок в Киев и Москву. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украинскому послу еще предстоит выучить слово "просить". Требовать Украине нечего", - написал пользователь Rainer S."Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?" – спросил Georg C.""Украинский посол требует...". Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!" - заметила Viktoria K."Если кто-то чего-то требует от Германии, я отказываю", - отметил Marc M."Я, честно говоря, не знаю, какое нам дело до Украины, Афганистана или чего-то в этом роде. Европа и Германия должны укрепиться и быть способными защитить свои границы", - заявил Thomas M."Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?" – задался вопросом Hans S."Если Украина может за это заплатить, пожалуйста! Но они в основном хотят все даром", - констатировал Walter White.Заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиана Хоффман ранее заявляла, что правительство Германии по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД Андреа Зассе указывала, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. Глава российского МИД Сергей Лавров также отмечал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20211215/nato-1763877970.html
https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, андрей мельник, анналена бербок
Немцы резко ответили на требование посла Украины дать оружие
Читатели Die Welt раскритиковали требования посла Украины в ФРГ поставить Киеву оружие
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости.
Немецкая газета Die Welt
опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины
в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином.
Дипломат в беседе с агентством dpa выразил разочарование тем, что Берлин не намерен передавать Киеву оружие для обороны, и призвал правительство Германии
и лично главу МИД Анналену Бербок
пересмотреть эту позицию.
Как отмечает Die Welt, Мельник озвучил данные требования накануне визита Бербок в Киев и Москву. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Украинскому послу еще предстоит выучить слово "просить". Требовать Украине нечего", - написал пользователь Rainer S.
"Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?" – спросил Georg C.
""Украинский посол требует...". Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!" - заметила Viktoria K.
"Если кто-то чего-то требует от Германии, я отказываю", - отметил Marc M.
"Я, честно говоря, не знаю, какое нам дело до Украины, Афганистана
или чего-то в этом роде. Европа
и Германия должны укрепиться и быть способными защитить свои границы", - заявил Thomas M.
"Украина уже в НАТО
? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?" – задался вопросом Hans S.
"Если Украина может за это заплатить, пожалуйста! Но они в основном хотят все даром", - констатировал Walter White.
Заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиана Хоффман ранее заявляла, что правительство Германии по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД Андреа Зассе указывала, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.
Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. Глава российского МИД Сергей Лавров
также отмечал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу
.