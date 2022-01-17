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Немцы осадили обнаглевшего украинского посла
Немцы резко ответили на требование посла Украины дать оружие - РИА Новости, 17.01.2022
Немцы осадили обнаглевшего украинского посла
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:30
2022-01-17T01:30
в мире
украина
германия
дмитрий песков
нато
сергей лавров
андрей мельник
анналена бербок
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином.Дипломат в беседе с агентством dpa выразил разочарование тем, что Берлин не намерен передавать Киеву оружие для обороны, и призвал правительство Германии и лично главу МИД Анналену Бербок пересмотреть эту позицию.Как отмечает Die Welt, Мельник озвучил данные требования накануне визита Бербок в Киев и Москву. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украинскому послу еще предстоит выучить слово "просить". Требовать Украине нечего", - написал пользователь Rainer S."Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?" – спросил Georg C.""Украинский посол требует...". Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!" - заметила Viktoria K."Если кто-то чего-то требует от Германии, я отказываю", - отметил Marc M."Я, честно говоря, не знаю, какое нам дело до Украины, Афганистана или чего-то в этом роде. Европа и Германия должны укрепиться и быть способными защитить свои границы", - заявил Thomas M."Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?" – задался вопросом Hans S."Если Украина может за это заплатить, пожалуйста! Но они в основном хотят все даром", - констатировал Walter White.Заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиана Хоффман ранее заявляла, что правительство Германии по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД Андреа Зассе указывала, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. Глава российского МИД Сергей Лавров также отмечал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20211215/nato-1763877970.html
https://ria.ru/20220116/intervyu-1768115798.html
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, андрей мельник, анналена бербок
01:30 17.01.2022
 
Немцы резко ответили на требование посла Украины дать оружие

Читатели Die Welt раскритиковали требования посла Украины в ФРГ поставить Киеву оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный высказываниям посла Украины в Германии Андрея Мельника по вопросу поставок вооружений Берлином.
Дипломат в беседе с агентством dpa выразил разочарование тем, что Берлин не намерен передавать Киеву оружие для обороны, и призвал правительство Германии и лично главу МИД Анналену Бербок пересмотреть эту позицию.
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Страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявили в МИД
Как отмечает Die Welt, Мельник озвучил данные требования накануне визита Бербок в Киев и Москву. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Украинскому послу еще предстоит выучить слово "просить". Требовать Украине нечего", - написал пользователь Rainer S.
"Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчет "мы просим"?" – спросил Georg C.
""Украинский посол требует...". Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!" - заметила Viktoria K.
"Если кто-то чего-то требует от Германии, я отказываю", - отметил Marc M.
"Я, честно говоря, не знаю, какое нам дело до Украины, Афганистана или чего-то в этом роде. Европа и Германия должны укрепиться и быть способными защитить свои границы", - заявил Thomas M.
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"Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?" – задался вопросом Hans S.
"Если Украина может за это заплатить, пожалуйста! Но они в основном хотят все даром", - констатировал Walter White.
Заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиана Хоффман ранее заявляла, что правительство Германии по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД Андреа Зассе указывала, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.
Как ранее подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" — попытку решения собственных проблем силовыми методами. Глава российского МИД Сергей Лавров также отмечал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14 января, 12:37
Лавров оценил возможное появление западных инструкторов в Донбассе
 
В миреУкраинаГерманияДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровАндрей МельникАнналена Бербок
 
 
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