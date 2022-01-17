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Запад предупредили о катастрофе в случае войны с Россией
"Цены взлетят". Болгары рассказали Западу о последствиях войны с Россией - РИА Новости, 17.01.2022
Запад предупредили о катастрофе в случае войны с Россией
Читатели болгарского журнала "Дневник" высказались о возможном конфликте западных держав против России. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:41
2022-01-17T17:13
политика
сша
европа
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели болгарского журнала "Дневник" высказались о возможном конфликте западных держав против России.Ранее американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае эскалации с Москвой. Дипломаты из США поинтересовались у предприятий, из каких источников можно получать топливо при таком сценарии. Там на это ответили, что мировые поставки ограничены, сырья, чтобы заместить большие объемы импорта из России, практически нет."Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939-45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала", — напомнил el_comendante."Пришло время альтернативных источников энергии", — убежден пользователь volarok."Если начнется война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол", — полагает foxhd."Под давлением Вашингтона и Брюсселя мы отказались от выгодных долгосрочных контрактов с фиксированной ценой в 500 долларов и перешли на биржевые цены в 1500 долларов", — посетовал Pernikforbg.В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Россией "нападения" на Украину. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, европа, россия
15:41 17.01.2022 (обновлено: 17:13 17.01.2022)
 
"Цены взлетят". Болгары рассказали Западу о последствиях войны с Россией

Болгары предупредили Запад о катастрофе в случае войны против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели болгарского журнала "Дневник" высказались о возможном конфликте западных держав против России.
Ранее американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае эскалации с Москвой. Дипломаты из США поинтересовались у предприятий, из каких источников можно получать топливо при таком сценарии. Там на это ответили, что мировые поставки ограничены, сырья, чтобы заместить большие объемы импорта из России, практически нет.
"Только либеральные слепцы не видят, что происходит. Штаты подталкивают Европу к войне с Россией, "зажигалкой" будет Украина. Американцы надеются на повторение 1939-45 годов, когда они обогащались, пока Европа полыхала", — напомнил el_comendante.

"Вы гляньте! "США ищут альтернативные поставки для ЕС"! ЕС — протекторат США?! Колония?!" — возмутился Hristov.

"Пришло время альтернативных источников энергии", — убежден пользователь volarok.
"Если начнется война с Россией, цены вырастут в несколько раз, но это будет меньшее из зол", — полагает foxhd.
"Под давлением Вашингтона и Брюсселя мы отказались от выгодных долгосрочных контрактов с фиксированной ценой в 500 долларов и перешли на биржевые цены в 1500 долларов", — посетовал Pernikforbg.
В американских и европейских СМИ стали все чаще публиковать сообщения о подготовке Россией "нападения" на Украину. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и отмечали, что подобные вбросы используют для наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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