https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768267475.html

В Киеве сторонники Порошенко перекрыли выезд из Печерского райсуда

В Киеве сторонники Порошенко перекрыли выезд из Печерского райсуда - РИА Новости, 17.01.2022

В Киеве сторонники Порошенко перекрыли выезд из Печерского райсуда

Несколько сотен сторонников экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в понедельник перекрыли выезд из Печерского... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:06

2022-01-17T19:06

2022-01-17T19:57

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Несколько сотен сторонников экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в понедельник перекрыли выезд из Печерского районного суда Киева, ожидая решения о мере пресечения бывшему президенту, передает корреспондент РИА Новости.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуроры требуют арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в сумме около 35,7 миллиардов долларов.Сторонники Порошенко, одетые в камуфляжную форму, перекрыли выезд из суда после ухода судьи в совещательную комнату. Они не говорят, намерены ли они блокировать выезд автозака с Порошенко в случае его ареста. Рядом стоят полицейские, они не предпринимают попыток разблокировать выезд.Возле здания суда продолжается митинг сторонников Порошенко, в нем принимают участие, по оценкам корреспондента РИА Новости, около тысячи человек. Обстановка на акции спокойная.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768267644.html

https://ria.ru/20220117/zelenskiy-1768249989.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html

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Сторонники Порошенко перекрыли выезд из Печерского райсуда Киева Сторонники Порошенко перекрыли выезд из Печерского райсуда Киева, ожидая решения по мере пресечения, передает корреспондент РИА Новости 2022-01-17T19:06 true PT0M09S

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в мире, киев, украина, варшава, польша, петр порошенко, донбасс, европейская солидарность