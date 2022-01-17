18:42 17.01.2022 (обновлено: 18:57 17.01.2022)
Суд ушел в совещательную комнату для избрания Порошенко меры пресечения
Суд в Киеве ушел в совещательную комнату для избрания Порошенко меры пресечения
Петр Порошенко в суде в Киеве
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева ушел в совещательную комнату для избрания меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Но позже ему вернули документ, и он пересек границу. После прибытия в Киев Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Прокуратура просила суд арестовать Порошенко с возможностью внесения 35,7 миллиона долларов залога, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет.
"Для решения вопроса суд удаляется в совещательную комнату", - заявил судья Алексей Соколов. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
В ходе заседания защита экс-президента просила суд не применять к Порошенко никакую меру пресечения, так как не считает его официально подозреваемым по делу о госизмене. Более того, адвокат Игорь Головань попросил суд отдельным постановлением обязать правоохранителей возбудить дело по факту привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновное лицо.
Порошенко обвинения против него назвал никчемными.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит 15 лет тюремного заключения. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.