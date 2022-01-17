17:41 17.01.2022 (обновлено: 18:21 17.01.2022)
Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога
Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в миллиард гривен
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у Печерского районного суда Киева
Экс-президент Украины Петр Порошенко у Печерского районного суда Киева
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов по делу о госизмене, следует из ходатайства, которое зачитал прокурор.
Бывший глава государства в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. По словам политика, при прохождении контроля в аэропорту его пытались не впустить в страну и забрали паспорт под видом проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек границу.
"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере один миллиард гривен", — сказал прокурор.
Вместе с тем обвинение просит обязать экс-президента сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.
Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.
С середины декабря экс-президент находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.