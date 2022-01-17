https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768253716.html

Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога - РИА Новости, 17.01.2022

Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:41

2022-01-17T17:41

2022-01-17T18:21

в мире

украина

петр порошенко

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Обвинение просит Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов по делу о госизмене, следует из ходатайства, которое зачитал прокурор.Бывший глава государства в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. По словам политика, при прохождении контроля в аэропорту его пытались не впустить в страну и забрали паспорт под видом проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек границу. "Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере один миллиард гривен", — сказал прокурор.Вместе с тем обвинение просит обязать экс-президента сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.Сейчас у Порошенко статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.С середины декабря экс-президент находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768198152.html

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в мире, украина, петр порошенко