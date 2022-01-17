https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html

Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения

Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заснул в суде на заседании по избранию ему меры пресечения

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заснул во время судебного заседания, трансляция идет на ютьюб-канале "Судебная... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:37

2022-01-17T16:37

2022-01-17T17:34

в мире

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заснул во время судебного заседания, трансляция идет на ютьюб-канале "Судебная власть Украины".Бывший глава государства в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. По словам политика, при прохождении контроля в аэропорту Киева его пытались не впустить в страну и забрали паспорт под видом проверки. Позже ему вернули документ, и Порошенко пересек границу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.Во время выступления адвоката Игоря Голованя бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после чего он открыл глаза. Никто из участников заседания, в том числе судья, не обратил на это внимание.С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220117/miting-1768178024.html

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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность