https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768210856.html

Вести дело Порошенко будет судья, назначенный в 2017 году им самим

Вести дело Порошенко будет судья, назначенный в 2017 году им самим - РИА Новости, 17.01.2022

Вести дело Порошенко будет судья, назначенный в 2017 году им самим

Судью, который председательствует на заседании по делу об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, назначал своим указом сам Порошенко... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:07

2022-01-17T14:07

2022-01-17T14:07

в мире

украина

киев

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Судью, который председательствует на заседании по делу об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, назначал своим указом сам Порошенко еще в 2017 году, находясь на посту главы государства.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Позднее суд объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.Согласно указу, обнародованному на сайте президента, Порошенко назначил Алексея Соколова судьей Печерского районного суда Киева 2 ноября 2017 года.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/delo-1768166345.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, европейская солидарность