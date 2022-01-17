13:40 17.01.2022 (обновлено: 13:49 17.01.2022)
Порошенко покинул здание суда
Экс-президент Украины Порошенко вместе с адвокатами покинул здание суда
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте "Жуляны"
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте "Жуляны"
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с адвокатами покинул здание Печерского районного суда в Киеве на время перерыва в судебном заседании, на котором ему избирают меру пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Печерский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения. Позднее суд объявил перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.
"Мы на полчаса уйдём в комнату, чтобы прочитать (материалы дела - ред.). Как только мы там что-то увидим, мы вас проинформируем… Спасибо за поддержку, мы вернёмся через несколько десятков минут и продолжим наш бой", - сказал Порошенко своим сторонникам на митинге у здания суда.
Порошенко ушел из суда вместе со своими сторонниками и адвокатами.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.