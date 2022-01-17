https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768193968.html

Порошенко отказался от бесплатного адвоката

Порошенко отказался от бесплатного адвоката - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко отказался от бесплатного адвоката

Экс-президент Украины Петр Порошенко на заседании суда заявил, что ему попытались насильно назначить бесплатного государственного адвоката, он от него... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:56

2022-01-17T12:56

2022-01-17T13:12

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на заседании суда заявил, что ему попытались насильно назначить бесплатного государственного адвоката, он от него отказался, заявив, что требует расследования.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. После прибытия в Киев Порошенко отправился в суд, который рассматривает избрание экс-президенту меры пресечения."Я хотел бы обратить ваше (суда – ред.) внимание, что не имея для этого никаких правовых оснований, была попытка незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что мои адвокаты прибыли на судебное заседание", - сказал Порошенко. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".Порошенко заявил, что это нарушение его права на защиту и пообещал обратиться в правоохранительные органы с требованием провести расследование. Он также призвал судью отдельным решением обязать правоохранителей расследовать кто и зачем решил назначить ему государственного адвоката. Порошенко от адвоката в суде отказался. Сам госадвокат прибыл в понедельник на заседание суда и заявил, что его назначение на это дело считает провокацией.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/poroshenko-1768191036.html

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в мире, украина, петр порошенко