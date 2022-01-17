https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768191976.html
Киевский суд начал избирать меру пресечения Порошенко
Киевский суд начал избирать меру пресечения Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022
Киевский суд начал избирать меру пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:45
2022-01-17T12:45
2022-01-17T13:24
в мире
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене."Судебное заседание объявляется открытым", — сказал следственный судья. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".В понедельник бывший президент прибыл на Украину из Варшавы. По его словам, власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями. Сейчас политик присутствует на заседании.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. С середины декабря он находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят арестовать и самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
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в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность
12:45 17.01.2022 (обновлено: 13:24 17.01.2022)
Киевский суд начал избирать меру пресечения Порошенко
Киевский суд начал избирать меру пресечения экс-президенту Порошенко по делу о госизмене