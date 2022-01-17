https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768180702.html
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Порошенко в Киеве
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Порошенко в Киеве - РИА Новости, 17.01.2022
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Порошенко в Киеве
В Кремле не следят за приездом экс-президента Петра Порошенко в Киев, но фиксируют, что оппонентам президента Украины Владимира Зеленского на Украине сейчас... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:01
2022-01-17T12:01
2022-01-17T12:37
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Кремле не следят за приездом экс-президента Петра Порошенко в Киев, но фиксируют, что оппонентам президента Украины Владимира Зеленского на Украине сейчас приходится нелегко, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, мы за этим не следим. Действительно, есть, СМИ сообщают, он один из политических оппонентов президента Зеленского, он находится в оппозиции, но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили. В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине, это очевидно, это мы фиксируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за возвращением Порошенко на Украину и считают ли, что он предавал интересы Украины.
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в мире, украина, дмитрий песков, петр порошенко, россия
12:01 17.01.2022 (обновлено: 12:37 17.01.2022)
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг Порошенко в Киеве
Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле не следят за приездом Порошенко в Киев