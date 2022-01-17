https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768173420.html

Порошенко заявил, что власти Украины испугались его сторонников

Порошенко заявил, что власти Украины испугались его сторонников - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заявил, что власти Украины испугались его сторонников

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в аэропорту в Киеве, куда он прилетел из Варшавы, его собирались задержать, но испугались сторонников. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:33

2022-01-17T11:33

2022-01-17T15:12

в мире

киев

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в аэропорту в Киеве, куда он прилетел из Варшавы, его собирались задержать, но испугались сторонников."Сегодня у нас уже есть первая победа, маленькая, но важная. Они собирались задержать нас в аэропорту и испугались вас (сторонников – ред.), потому что вы сильные, вы молодцы и вы знаете, как, и умеете побеждать", - сказал Порошенко, выступая на митинге у аэропорта.При этом он похвалил своих сторонников за лозунги на акции в его поддержку."Я приветствую ваши лозунги. Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" - отсылка к знаменитой фразе Арнольда Шварцнеггера из фильма "Терминатор" - ред.). Может, вы и правы", - сказал он.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768158320.html

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в мире, киев, петр порошенко, европейская солидарность