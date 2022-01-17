https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768169018.html

Порошенко уехал в суд

Порошенко уехал в суд - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко уехал в суд

Экс-президент Украины Петр Порошенко после выступления на митинге возле аэропорта "Киев" отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:11

2022-01-17T11:11

2022-01-17T15:12

киев

в мире

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко после выступления на митинге возле аэропорта "Киев" отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Но позже ему вернули документ и он пересек границу."Поскольку у меня назначена дата заседания суда, я должен ехать ", - сказал Порошенко, трансляцию ведет телеканал "Прямой".В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту. Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.При этом в Госбюро расследований официально не подтвердили, что намерены задержать Порошенко для привода в суд. По словам советника по вопросам коммуникации Госбюро Татьяны Сапьян, ведомство надеется, что экс-президент ответственный и сам явится на заседание, которое назначено на 12.00 мск понедельника. Сам Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220116/poroshenko-1768114477.html

https://ria.ru/20220113/spetsoperatsiya-1767592278.html

https://ria.ru/20220106/poroshenko-1766751574.html

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киев, в мире, украина, петр порошенко, европейская солидарность