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ГБР Украины подтвердило, что пыталось вручить Порошенко повестку в суд

ГБР Украины подтвердило, что пыталось вручить Порошенко повестку в суд - РИА Новости, 17.01.2022

ГБР Украины подтвердило, что пыталось вручить Порошенко повестку в суд

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что их сотрудники в аэропорту "Жуляны" в Киеве пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:08

2022-01-17T11:08

2022-01-17T11:24

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что их сотрудники в аэропорту "Жуляны" в Киеве пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы, заявила в понедельник советник по вопросам коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.Порошенко в понедельник прибыл в Киев из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже паспорт ему отдали и он прошёл госграницу. Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене."Сегодня сотрудники ГБР в помещение аэропорта "Жуляны" пытались вручить Петру Порошенко процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11.00 (12.00 мск) 17 января в печерский райсуд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения и дать Порошенко возможность добровольно появится в суде, однако Петро Порошенко отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя. При этом лица, которые были с ним, осуществляли физическое сопротивление", - сказала Сапьян на брифинге. По ее словам, адвокаты заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля "сбежали".Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

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в мире, украина, киев, варшава, польша, петр порошенко