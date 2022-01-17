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https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768163781.html
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева - РИА Новости, 17.01.2022
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники в аэропорту "Киев" пытаются не впустить его в страну, забрали паспорт под видом проведения... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:41
2022-01-17T10:47
в мире
киев
петр порошенко
украина
варшава
wizz air
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники в аэропорту "Киев" пытаются не впустить его в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева, вышел из таможенной зоны."Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - сказал Порошенко, трансляцию ведёт телеканал "Прямой".Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев", свидетельствуют данные табло. Порошенко ранее заявил о намерении в понедельник вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасаются, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.При этом в Госбюро расследований официально не подтвердили, что намерены задержать Порошенко для привода в суд. По словам советника по вопросам коммуникации Госбюро Татьяны Сапьян, ведомство надеется, что экс-президент ответственный и сам явится на заседание, которое назначено на 12.00 мск понедельника. Сам Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html
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в мире, киев, петр порошенко, украина, варшава, wizz air
10:41 17.01.2022 (обновлено: 10:47 17.01.2022)
 
Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Экс-президент Украины Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники в аэропорту "Киев" пытаются не впустить его в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева, вышел из таможенной зоны.
"Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - сказал Порошенко, трансляцию ведёт телеканал "Прямой".
Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев", свидетельствуют данные табло. Порошенко ранее заявил о намерении в понедельник вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.
Адвокаты Порошенко опасаются, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.
При этом в Госбюро расследований официально не подтвердили, что намерены задержать Порошенко для привода в суд. По словам советника по вопросам коммуникации Госбюро Татьяны Сапьян, ведомство надеется, что экс-президент ответственный и сам явится на заседание, которое назначено на 12.00 мск понедельника. Сам Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 16:08
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором
 
В миреКиевПетр ПорошенкоУкраинаВаршаваWizz Air
 
 
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