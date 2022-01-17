https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768163087.html
Порошенко заявил, что его пытаются не впустить на Украину
Порошенко заявил, что его пытаются не впустить на Украину - РИА Новости, 17.01.2022
Порошенко заявил, что его пытаются не впустить на Украину
Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:38
2022-01-17T10:38
2022-01-17T10:54
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украина
петр порошенко
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европейская солидарность
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан.Как следует из трансляции, которую ведет телеканал "Прямой", на пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт. После этого к нему подошел следователь и зачитал повестку на заседание суда. "Вы являетесь задержанным", - сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.При этом депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" окружили Порошенко не подпуская правоохранителей.Порошенко в комментарии журналистам, которые находятся на пункте пограничного контроля, заявил, что его пытаются не впустить в страну. "Меня, гражданина Украины, пытаются не пустить на Украину, забрали паспорт под предлогом какого-то контроля", - сказал он.
https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768163781.html
https://ria.ru/20220117/povestka-1768162211.html
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в мире, украина, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность
10:38 17.01.2022 (обновлено: 10:54 17.01.2022)
Порошенко заявил, что его пытаются не впустить на Украину
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что пограничники не отдают ему паспорт