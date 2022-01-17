https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768159980.html

Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского, заявил Порошенко

Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского, заявил Порошенко - РИА Новости, 17.01.2022

Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского, заявил Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский имеет решающее влияние на решения президента Владимира Зеленского, подозрение бизнесмену существует уже три года, но оно... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:21

2022-01-17T10:21

2022-01-17T10:21

в мире

украина

сша

одесса

владимир зеленский

игорь коломойский

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768158189_0:323:3034:2030_1920x0_80_0_0_eb31db9083e8d5903979e443cf7e002a.jpg

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский имеет решающее влияние на решения президента Владимира Зеленского, подозрение бизнесмену существует уже три года, но оно не подписано, заявил экс-президент страны Петр Порошенко."Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского. Имел, имеет и будет иметь. Допускаю, ему есть, чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено", – сказал экс-президент в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.По его словам, против Коломойского в США санкции были введены почти год назад, а на Украине – нет."То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение (Коломойскому – ред.)? А я вам скажу – потому что прокурор его не подписывает!" – заявил он.Коломойский в ходе президентской избирательной кампании 2019 года поддерживал нынешнего президента Украины Зеленского. Кроме того, Зеленский до президентства сотрудничал с телеканалом "1+1", который принадлежит Коломойскому. В конце ноября Зеленский заявил, что уже два года не ведет никаких "союзнических" переговоров с Коломойским.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.

https://ria.ru/20220117/maydan-1768158585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/poroshenko-1768158194.html

украина

сша

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, одесса, владимир зеленский, игорь коломойский, петр порошенко