Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Порошенко считает, что Коломойский может шантажировать Зеленского
Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский имеет решающее влияние на решения президента Владимира Зеленского, подозрение бизнесмену существует уже три года, но оно не подписано, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решения Зеленского. Имел, имеет и будет иметь. Допускаю, ему есть, чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено", – сказал экс-президент в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.
"То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение (Коломойскому – ред.)? А я вам скажу – потому что прокурор его не подписывает!" – заявил он.
Коломойский в ходе президентской избирательной кампании 2019 года поддерживал нынешнего президента Украины Зеленского. Кроме того, Зеленский до президентства сотрудничал с телеканалом "1+1", который принадлежит Коломойскому. В конце ноября Зеленский заявил, что уже два года не ведет никаких "союзнических" переговоров с Коломойским.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.