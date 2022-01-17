https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768158320.html

Порошенко ответил на вопросы российского журналиста перед вылетом в Киев

Порошенко ответил на вопросы российского журналиста перед вылетом в Киев - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко ответил на вопросы российского журналиста перед вылетом в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко впервые за долгое время поговорил с представителями российских СМИ - ответил на вопросы корреспондента РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:10

2022-01-17T10:10

2022-01-17T10:10

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко впервые за долгое время поговорил с представителями российских СМИ - ответил на вопросы корреспондента РИА Новости.В настоящее время он вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. В понедельник утром Порошенко прибыл в варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена, чтобы отбыть в Киев рейсом, вылетающим из Варшавы в 6.40 (8.40 мск).Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, бывший украинский президент заявил, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины. "Нет. Я не опасаюсь потому, что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними ложь", - сказал он.Также он сообщил, что не делал приготовлений на случай возможного ареста в Киеве.Впрочем, затем он решил поинтересоваться у корреспондента РИА Новости "откуда вы?". Узнав, посоветовал: "Учите украинский язык". На что журналист продемонстрировал ему свои знания.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768155386.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768154140.html

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Порошенко вылетает в Киев, где состоится суд по делу о госизмене Порошенко вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости 2022-01-17T10:10 true PT0M57S

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в мире, украина, киев, польша, петр порошенко