https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768157806.html

Самолет с Порошенко на борту прибыл в Киев

Самолет с Порошенко на борту прибыл в Киев - РИА Новости, 17.01.2022

Самолет с Порошенко на борту прибыл в Киев

Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев",... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:08

2022-01-17T10:08

2022-01-17T21:47

в мире

киев

петр порошенко

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину из Варшавы, приземлился в аэропорту "Киев", свидетельствуют данные табло.Политик ранее заявил о намерении вернуться на Украину, где ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасаются, что его могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания политика нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.В Госбюро расследований официально не подтвердили, что намерены задержать Порошенко для привода в суд. По словам советника по вопросам коммуникации ГБР Татьяны Сапьян, ведомство надеется, что экс-президент сам явится на заседание, которое назначено на 12:00 мск. Сам политик заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находился за границей и обещал вернуться 17 января. В начале месяца Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20220117/maydan-1768158585.html

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Порошенко прибыл в Киев, где состоится суд по делу о госизмене Вернувшийся в Киев Порошенко вышел на улицу. Собравшиеся у аэропорта скандируют его имя. 2022-01-17T10:08 true PT1M07S

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в мире, киев, петр порошенко