https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768155982.html

Порошенко заявил о необходимости объединения украинской оппозиции

Порошенко заявил о необходимости объединения украинской оппозиции - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заявил о необходимости объединения украинской оппозиции

Экс-президент Петр Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции на Украине, такие переговоры ведутся. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:55

2022-01-17T09:55

2022-01-17T09:55

в мире

турция

польша

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Петр Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции на Украине, такие переговоры ведутся.Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. В настоящее время он летит из Варшавы в Киев. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины."Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну (Тимошенко – ред.), должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов (глава штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" – ред.), как мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", - сказал Порошенко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768154140.html

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768155386.html

турция

польша

керченский пролив

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в мире, турция, польша, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность