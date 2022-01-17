Порошенко заявил о необходимости объединения украинской оппозиции
Экс-президент Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Петр Порошенко заявил о необходимости объединения демократической оппозиции на Украине, такие переговоры ведутся.
Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. В настоящее время он летит из Варшавы в Киев. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
"Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я отношу и Юлию Владимировну (Тимошенко – ред.), должна в условиях высокого риска российской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны. И Александр Валентинович Турчинов (глава штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" – ред.), как мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", - сказал Порошенко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.
Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.