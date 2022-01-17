https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768155386.html

Порошенко заявил, что не позволит посадить себя за решетку

Порошенко заявил, что не позволит посадить себя за решетку - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко заявил, что не позволит посадить себя за решетку

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник возвращается в Киев, заявил, что не позволит посадить себя за решетку. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:47

2022-01-17T09:47

2022-01-17T09:47

в мире

турция

польша

юлия тимошенко

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник возвращается в Киев, заявил, что не позволит посадить себя за решетку.Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. В настоящее время летит из Варшавы в Киев."Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себе посадить. Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко – ред.)… Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она. Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину", - заявил Порошенко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.Ранее пресс-служба госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html

турция

польша

керченский пролив

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в мире, турция, польша, юлия тимошенко, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность