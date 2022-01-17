09:40 17.01.2022 (обновлено: 10:11 17.01.2022)
Сторонники Порошенко ждут его в аэропорту в Киеве
Сторонники экс-президента Украины Порошенко ждут его в аэропорту в Киеве
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко собираются в понедельник возле киевского аэропорта "Жуляны", они намерены встретить бывшего главу государства, вылетевшего в Киев из Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене о поставках угля из Донбасса. Перед вылетом в Киев Порошенко заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
Несколько тысяч человек с флагами партии Порошенко "Европейская солидарность" стоят возле здания терминала, куда ожидается прилетит экс-президент. Они установили сцену на парковке аэропорта и оттуда выступают в поддержку Порошенко. Встречать экс-президента приехали люди из разных регионов.
На территории аэропорта стоит несколько автомобилей полицейских, а также несколько автобусов со спецназовцами. Аэропорт работает в обычном режиме, пассажиры могут беспрепятственно попасть в терминал. Обстановка спокойная.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.
По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения. Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.