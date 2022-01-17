https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768151252.html

Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев

Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев - РИА Новости, 17.01.2022

Самолет с Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев

Самолёт с экс-президентом Украины Петром Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев, сообщили РИА новости в справочной службе варшавского аэропорта имени... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:09

2022-01-17T09:09

2022-01-17T10:14

в мире

киев

петр порошенко

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Самолёт с экс-президентом Украины Петром Порошенко на борту вылетел из Варшавы в Киев, сообщили РИА новости в справочной службе варшавского аэропорта имени Федерика Шопена.Порошенко в понедельник возвращается на Украину, где его намерены задержать для избрания меры пресечения по делу о госизмене. Сторонники экс-главы украинского государства хотят провести митинг в аэропорту "Киев", куда должен прилететь Порошенко, чтобы не допустить его ареста.Адвокаты Порошенко также подтвердили существование постановления Печерского районного суда Киева с разрешением на задержание экс-президента для его принудительного привода на заседание по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.При этом в Госбюро расследований официально не подтвердили, что намерены задержать Порошенко для привода в суд. По словам советника по вопросам коммуникации Госбюро Татьяны Сапьян, ведомство надеется, что экс-президент ответственный и сам явится на заседание, которое назначено на 12.00 мск понедельника. Сам Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины."Нет. Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними ложь", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения. При этом суд уже арестовал имущество бывшего президента в рамках дела о госизмене.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/poroshenko-1768117412.html

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в мире, киев, петр порошенко