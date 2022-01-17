https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768148846.html

Порошенко планирует поездки после суда

Порошенко планирует поездки после суда - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко планирует поездки после суда

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда, который состоится в понедельник, и не опасается ареста. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:43

2022-01-17T08:43

2022-01-17T08:43

в мире

турция

польша

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже планирует свое время после суда, который состоится в понедельник, и не опасается ареста.В настоящее время он вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд по делу о госизмене.В понедельник утром Порошенко прибыл в варшавский аэропорт имени Федерика Шопена, чтобы отбыть в Киев рейсом, вылетающим из Варшавы в 6.40 (8.40 мск)."Да, конечно. У меня есть политические поездки", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос, планирует ли он свое время на период после суда.При этом он заявил, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины. "Нет. Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними ложь", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768145728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/poroshenko-1768117412.html

https://ria.ru/20220116/poroshenko-1768114477.html

турция

польша

керченский пролив

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в мире, турция, польша, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность