07:34 17.01.2022 (обновлено: 07:48 17.01.2022)
Порошенко вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд по делу о госизмене
Экс-президент Украины Порошенко вылетает из Варшавы в Киев, где ему грозит арест
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вылетает из Варшавы в Киев, где состоится суд по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
Коротко общаясь с журналистами в варшавском аэропорту, Порошенко заявил корреспонденту РИА Новости, что не опасается ареста после прибытия в Киев. "Нет. За мной народ Украины", - сказал он.
Также экс-президент Украины заявил, что не делал приготовлений на случай возможного ареста. "Нет, за мной правда", - сказал он.
В настоящее время он проходит контроль безопасности перед вылетом.
Бывший президент Украины заявил, что 17 января вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
В понедельник утром Порошенко прибыл в варшавский аэропорт имени Федерика Шопена, чтобы отбыть в Киев рейсом, вылетающим из Варшавы в 6.40 (8.40 мск).
Экс-президент Украины прибыл в аэропорт и направился в зону досмотра пассажиров.
Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.