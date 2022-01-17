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Польской армии поставили некачественную обувь
Польской армии поставили некачественную обувь - РИА Новости, 17.01.2022
Польской армии поставили некачественную обувь
Польской армии поставили некачественную обувь на 17 миллионов долларов, владелец компании-производителя задержан, сообщает военная жандармерия. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:58
2022-01-17T16:58
в мире
польша
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ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польской армии поставили некачественную обувь на 17 миллионов долларов, владелец компании-производителя задержан, сообщает военная жандармерия."Семнадцатого января Военная жандармерия в рамках расследования дела о мошенничестве с поставкой в 2014 – 2020 годах в Вооруженные силы Польши бракованной обуви – армейских ботинок - задержала владельца компании DEMAR", - говорится в сообщении.Жандармерия пояснила, что данное расследование проводится "в связи с раскрытием преступного деяния, заключающегося в умышленном изготовлении бракованной обуви нечестным предпринимателем".По данным следователей, задержанный предприниматель "в целях получения материальной выгоды заменял определенный в спецификации материал соответствующего качества намного более дешевым материалом, который не соответствовал требуемым параметрам". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.Отмечается, что ущерб польских военных от сотрудничества с данным предпринимателем составил 67 974 117 злотых (около 17 миллионов долларов).Военная жандармерия уже изъяла имущество предпринимателя, наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму не менее 30 миллионов злотых (около 7,5 миллиона долларов).
https://ria.ru/20220114/utechka-1767844836.html
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в мире, польша
16:58 17.01.2022
 
Польской армии поставили некачественную обувь

Польской армии поставили некачественную обувь на 17 миллионов долларов

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Польской армии поставили некачественную обувь на 17 миллионов долларов, владелец компании-производителя задержан, сообщает военная жандармерия.
"Семнадцатого января Военная жандармерия в рамках расследования дела о мошенничестве с поставкой в 2014 – 2020 годах в Вооруженные силы Польши бракованной обуви – армейских ботинок - задержала владельца компании DEMAR", - говорится в сообщении.
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Жандармерия пояснила, что данное расследование проводится "в связи с раскрытием преступного деяния, заключающегося в умышленном изготовлении бракованной обуви нечестным предпринимателем".
По данным следователей, задержанный предприниматель "в целях получения материальной выгоды заменял определенный в спецификации материал соответствующего качества намного более дешевым материалом, который не соответствовал требуемым параметрам". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.
Отмечается, что ущерб польских военных от сотрудничества с данным предпринимателем составил 67 974 117 злотых (около 17 миллионов долларов).
Военная жандармерия уже изъяла имущество предпринимателя, наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму не менее 30 миллионов злотых (около 7,5 миллиона долларов).
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