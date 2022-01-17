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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели - РИА Новости, 17.01.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели
Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:44
2022-01-17T05:44
2022-01-17T08:48
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отклонение от климатической нормы в ближайшие два дня составит пять—шесть градусов. Выпадут осадки.Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью, заключил Вильфанд.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
05:44 17.01.2022 (обновлено: 08:48 17.01.2022)
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели
Вильфанд предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели