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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели - РИА Новости, 17.01.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели
Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:44
2022-01-17T08:48
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отклонение от климатической нормы в ближайшие два дня составит пять—шесть градусов. Выпадут осадки.Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью, заключил Вильфанд.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
05:44 17.01.2022 (обновлено: 08:48 17.01.2022)
 
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели

Вильфанд предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от минус одного до минус трех градусов. Это очень высоко", — сказал синоптик.

Отклонение от климатической нормы в ближайшие два дня составит пять—шесть градусов. Выпадут осадки.
Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью, заключил Вильфанд.
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ОбществоМоскваГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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