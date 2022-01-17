https://ria.ru/20220117/pogoda-1768142132.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели - РИА Новости, 17.01.2022

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале недели

Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T05:44

2022-01-17T05:44

2022-01-17T08:48

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766646060_0:249:2990:1931_1920x0_80_0_0_196f9d07dbb5cefb1d810e7a476b739e.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аномально теплая для января температура сохранится в столице в понедельник и вторник, при этом усилится ветер, снег, метель и гололедица, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Отклонение от климатической нормы в ближайшие два дня составит пять—шесть градусов. Выпадут осадки.Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью, заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20220116/pogoda-1768075481.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд