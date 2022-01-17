В Британии задержали двух подростков из-за захвата заложников в Техасе
Британская полиция задержала двух подростков в Англии из-за захвата заложников в Техасе
© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские
ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Британские правоохранители задержали двух подростков в Англии в связи с атакой в синагоге в американском Техасе, сообщает контртеррористическое подразделение полиции.
"В рамках продолжающегося расследования атаки, которая произошла в синагоге Техаса 15 января 2022 года, служащие контртеррористического подразделения по северо-западу произвели два задержания в связи с этим инцидентом. Этим вечером (в воскресенье) в Южном Манчестере были задержаны два подростка. Они находятся под стражей для проведения допроса", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter полиции Большого Манчестера.
Отмечается, что специалисты контртеррористического подразделения продолжают помогать американским властям в проведении расследования.
Преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после 10-часового противостояния.
Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку.
Президент США Джо Байден ранее назвал захват заложников в техасской синагоге "актом террора".