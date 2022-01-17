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В Британии задержали двух подростков из-за захвата заложников в Техасе

В Британии задержали двух подростков из-за захвата заложников в Техасе - РИА Новости, 17.01.2022

В Британии задержали двух подростков из-за захвата заложников в Техасе

Британские правоохранители задержали двух подростков в Англии в связи с атакой в синагоге в американском Техасе, сообщает контртеррористическое подразделение... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T02:54

2022-01-17T02:54

2022-01-17T02:54

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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Британские правоохранители задержали двух подростков в Англии в связи с атакой в синагоге в американском Техасе, сообщает контртеррористическое подразделение полиции.Отмечается, что специалисты контртеррористического подразделения продолжают помогать американским властям в проведении расследования.Преступник, в котором опознали 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама, был ликвидирован бойцами спецназа, освободившими в субботу всех трех заложников после 10-часового противостояния.Акрам, по сообщениям СМИ, добивался освобождения пакистанки Аафии Сиддики, которая отбывает в США 86-летний тюремный срок за покушение на американского военного в Афганистане. ФБР пришло к выводу, что мужчина действовал в одиночку.Президент США Джо Байден ранее назвал захват заложников в техасской синагоге "актом террора".

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