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Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья выросло в 2,5 раза
Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья выросло в 2,5 раза - РИА Новости, 17.01.2022
Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья выросло в 2,5 раза
Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья за декабрь-январь 2021-2022 года выросло в два с половиной раза по отношению к аналогичному периоду прошлого... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:04
2022-01-17T13:04
2022-01-17T13:04
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КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья за декабрь-январь 2021-2022 года выросло в два с половиной раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщила руководитель управления по надзору за содержанием территорий на заседании правительства региона в понедельник Светлана Аипова."Эта зима оказалась более снежной чем предыдущая. Так за декабрь-январь выпало 2,5 раза больше снега, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.Она добавила, что в процессе уборки дворов и улиц Подмосковья задействовано свыше 18,6 тысяч дворников, а также 2,7 тысяч единиц техники. В красную зону по уборке снега и зимнему содержанию дворов вошли городские округа Шатура, Волоколамск и Луховицы.Также она добавила, что в ближайшие 10 дней планируется ужесточить процесс проверки вывода специальной техники, а также определить зоны ответственности управляющих компаний и муниципалитетов путем закрепления территорий.
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