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Наука
https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html
Чем интересен недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G и почему он не Xiaomi
Чем интересен недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G и почему он не Xiaomi - РИА Новости, 17.01.2022
Чем интересен недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G и почему он не Xiaomi
Ставший независимым от Xiaomi бренд Poco представил новый смартфон Poco M4 Pro 5G. Впрочем, это полная копия китайского Redmi Note 11. Отличия два — черная... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:27
2022-01-17T18:27
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кирилл Каримов. Ставший независимым от Xiaomi бренд Poco представил новый смартфон Poco M4 Pro 5G. Впрочем, это полная копия китайского Redmi Note 11. Отличия два — черная полоса, визуально расширяющая камерный блок, и иные расцветки пластикового корпуса.Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS, поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц и прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В Poco M4 Pro 5G даже заявлена защита от влаги по стандарту IP53, но купать смартфон не стоит — трубка переживет разве что брызги.Платформой недорогого смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 810 5G. И пусть нас не обманывает приставка в названии — в России M4 Pro не сможет работать в сетях пятого поколения в тестовых зонах, в нем нет необходимого бэнда n79. А вот производительности по меркам класса много — трубка демонстрирует хорошее быстродействие, как в ежедневном использовании, так и в специфических задачах. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 350 тысяч баллов.Гаджет не нагревается выше 40°C даже в продвинутых игрушках. Кстати, об играх: Poco M4 Pro 5G уверенно справляется со средним уровнем графических настроек в WoT, PUBG и прочем. В Genshin Impact для стабильного фреймрейта придется довольствоваться "минималками".Смартфон на российском рынке доступен в вариантах 4/64 и 6/128 ГБ, есть и карта памяти, а размер ОЗУ наращивается из накопителя. В Poco M4 Pro 5G по меркам современности щедрый набор портов и интерфейсов. Здесь есть инфракрасный порт, аудиоджек и FM-радио. Не забыт и модный чип NFC для бесконтактной оплаты, но в "серых" смартфонах его может и не оказаться — для некоторых рынков в Poco этой функции не предусмотрели.Двухсенсорная основная камера лишена модных в прошлом году бесполезных "затычек", но без курьеза не обошлось — Poco-Xiaomi добавили множество кругляшков в блок, хотя это всего лишь бутафория. Основная камера на 50 Мп дополнена "шириком" 8 Пп. Основная камера делает неплохие для бюджетника снимки с реалистичными цветами и приемлемым динамическим диапазоном. Детализации ей не хватает, а режим 50 Мп, как это часто бывает, ее не добавляет. Сверхширокоугольный сенсор выдает интересные снимки, гораздо более приятные, чем у конкурентов. Но датчик лишен ночного режима. Видео смартфон снимает в максимальном разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду.При всей бюджетности смартфону досталась стереопара из двух динамиков. Сканер отпечатков тут в кнопке, разблокировка по лицу работает адекватно. Наконец, аккумулятор емкостью 5000 мАч способен поддерживать работу на протяжении 1,5 суток, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт может полностью зарядить батарейку за 57 минут.В России базовый вариант Poco M4 Pro 5G можно приобрести немного дешевле 20 000 рублей, что больше, чем просили за предшественника M3 Pro. Конкурентов у смартфона немало, среди них можно назвать популярный realme 8i.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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технологии, google android, xiaomi inc
18:27 17.01.2022
 

Чем интересен недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G и почему он не Xiaomi

© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro
Poco M4 Pro - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кирилл Каримов. Ставший независимым от Xiaomi бренд Poco представил новый смартфон Poco M4 Pro 5G. Впрочем, это полная копия китайского Redmi Note 11. Отличия два — черная полоса, визуально расширяющая камерный блок, и иные расцветки пластикового корпуса.
Дисплей диагональю 6,6 дюйма (FHD+) выполнен по технологии IPS, поддерживает режим обновления картинки на 90 Гц и прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В Poco M4 Pro 5G даже заявлена защита от влаги по стандарту IP53, но купать смартфон не стоит — трубка переживет разве что брызги.
Платформой недорогого смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 810 5G. И пусть нас не обманывает приставка в названии — в России M4 Pro не сможет работать в сетях пятого поколения в тестовых зонах, в нем нет необходимого бэнда n79. А вот производительности по меркам класса много — трубка демонстрирует хорошее быстродействие, как в ежедневном использовании, так и в специфических задачах. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 350 тысяч баллов.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Экран смартфона довольно яркий

Poco M4 Pro
1 из 3

Экран смартфона довольно яркий

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Poco M4 Pro работает с оболочкой MIUI 12.5

Poco M4 Pro
2 из 3

Poco M4 Pro работает с оболочкой MIUI 12.5

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro
Poco M4 Pro
3 из 3
Poco M4 Pro
© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

Экран смартфона довольно яркий

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Poco M4 Pro работает с оболочкой MIUI 12.5

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3
Poco M4 Pro
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Гаджет не нагревается выше 40°C даже в продвинутых игрушках. Кстати, об играх: Poco M4 Pro 5G уверенно справляется со средним уровнем графических настроек в WoT, PUBG и прочем. В Genshin Impact для стабильного фреймрейта придется довольствоваться "минималками".
Смартфон на российском рынке доступен в вариантах 4/64 и 6/128 ГБ, есть и карта памяти, а размер ОЗУ наращивается из накопителя. В Poco M4 Pro 5G по меркам современности щедрый набор портов и интерфейсов. Здесь есть инфракрасный порт, аудиоджек и FM-радио. Не забыт и модный чип NFC для бесконтактной оплаты, но в "серых" смартфонах его может и не оказаться — для некоторых рынков в Poco этой функции не предусмотрели.
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
1 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
2 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
3 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
4 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл КаримовPoco M4 Pro 5G
Poco M4 Pro 5G
5 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 5
Poco M4 Pro 5G
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Двухсенсорная основная камера лишена модных в прошлом году бесполезных "затычек", но без курьеза не обошлось — Poco-Xiaomi добавили множество кругляшков в блок, хотя это всего лишь бутафория. Основная камера на 50 Мп дополнена "шириком" 8 Пп. Основная камера делает неплохие для бюджетника снимки с реалистичными цветами и приемлемым динамическим диапазоном. Детализации ей не хватает, а режим 50 Мп, как это часто бывает, ее не добавляет. Сверхширокоугольный сенсор выдает интересные снимки, гораздо более приятные, чем у конкурентов. Но датчик лишен ночного режима. Видео смартфон снимает в максимальном разрешении 1080 при 60 кадрах в секунду.
При всей бюджетности смартфону досталась стереопара из двух динамиков. Сканер отпечатков тут в кнопке, разблокировка по лицу работает адекватно. Наконец, аккумулятор емкостью 5000 мАч способен поддерживать работу на протяжении 1,5 суток, а комплектный блок питания мощностью 33 Вт может полностью зарядить батарейку за 57 минут.
В России базовый вариант Poco M4 Pro 5G можно приобрести немного дешевле 20 000 рублей, что больше, чем просили за предшественника M3 Pro. Конкурентов у смартфона немало, среди них можно назвать популярный realme 8i.
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