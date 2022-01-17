12:32 17.01.2022 (обновлено: 12:41 17.01.2022)
Песков оценил вероятность проведения саммита Россия — Украина — США
Песков: неясно, что имел в виду Киев, говоря об участии США в диалоге с Россией
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Неясно, что имел в виду Киев, говоря про участие США в диалоге с РФ - если главным вопросом является Донбасс, то Россия - не сторона конфликта, а для обсуждения двусторонних тем США не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал вероятность проведения трехстороннего саммита РФ-Украина-США, предложенного Киевом.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев считает возможным проработать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Белый дом сообщал, что США пока нечего сообщить о возможности проведения такого саммита, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что предложений от американской стороны не поступало.
"Насколько я правильно помню, не было никого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих... В данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией. Россия не является стороной конфликта", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения такого саммита.
Он с сожалением отметил, что пока нет ответов, означает ли это, что большую надежду в этом вопросе Украина возлагает на США, а меньшую надежду - на "нормандский формат", и означает ли это, что Киев не считает больше необходимым "все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате".
"Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать", - добавил Песков.
Источник РИА Новости в Москве отмечал, что украинская сторона, предложив провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. -0-
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