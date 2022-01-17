https://ria.ru/20220117/pensii-1768233403.html

Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января

Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января - РИА Новости, 17.01.2022

Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января

Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР). РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:50

2022-01-17T15:50

2022-01-17T15:50

общество

владимир путин

единая россия

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

александр жуков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля."Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции", - цитирует пресс-служба фракции "Единая Россия" слова Жукова.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

https://ria.ru/20220114/pensiya-1767854078.html

https://ria.ru/20220114/pensii-1767853053.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия