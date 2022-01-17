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Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января - РИА Новости, 17.01.2022
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января
Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР). РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:50
2022-01-17T15:50
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр жуков
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля."Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции", - цитирует пресс-служба фракции "Единая Россия" слова Жукова.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия
15:50 17.01.2022
 
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января

Госдума намерена принять поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.
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"Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции", - цитирует пресс-служба фракции "Единая Россия" слова Жукова.
Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Александр ЖуковРоссия
 
 
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