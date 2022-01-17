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Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января - РИА Новости, 17.01.2022
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января
Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР). РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:50
2022-01-17T15:50
2022-01-17T15:50
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр жуков
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Госдума планирует принять проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР).Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пенсии в РФ будут проиндексированы на 8,6% - чуть выше инфляции. По словам Жукова, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля."Весенняя сессия традиционно длиннее осенней, работы предстоит много. Прежде всего, нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции", - цитирует пресс-служба фракции "Единая Россия" слова Жукова.Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220114/pensiya-1767854078.html
https://ria.ru/20220114/pensii-1767853053.html
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия
Госдума планирует принять поправки об индексации пенсий до конца января
Госдума намерена принять поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году до конца января