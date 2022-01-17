https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html

Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами

Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами - РИА Новости, 17.01.2022

Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами

Ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки, надо в корне менять систему административного надзора, заявил секретарь... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:02

2022-01-17T14:02

2022-01-17T14:02

происшествия

общество

андрей турчак

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки, надо в корне менять систему административного надзора, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Общество ждет скорейшего принятия законопроекта об ужесточении наказания для педофилов. Я думаю, все были свидетелями трагедии, которая произошла в Костроме. Она показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников и педофилов, но и в корне менять систему административного надзора", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Девочку нашли через несколько часов. Однако спасти ее не удалось. Девочка была уже мертва. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Им предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

https://ria.ru/20220117/nasilie-1768152298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, андрей турчак, единая россия, россия