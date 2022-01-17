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Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами
Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами - РИА Новости, 17.01.2022
Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами
Ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки, надо в корне менять систему административного надзора, заявил секретарь... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:02
2022-01-17T14:02
происшествия
общество
андрей турчак
единая россия
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки, надо в корне менять систему административного надзора, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Общество ждет скорейшего принятия законопроекта об ужесточении наказания для педофилов. Я думаю, все были свидетелями трагедии, которая произошла в Костроме. Она показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников и педофилов, но и в корне менять систему административного надзора", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Девочку нашли через несколько часов. Однако спасти ее не удалось. Девочка была уже мертва. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Им предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
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происшествия, общество, андрей турчак, единая россия, россия
14:02 17.01.2022
 
Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами

Сенатор Турчак: нужно менять систему административного надзора за педофилами

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки, надо в корне менять систему административного надзора, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Общество ждет скорейшего принятия законопроекта об ужесточении наказания для педофилов. Я думаю, все были свидетелями трагедии, которая произошла в Костроме. Она показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников и педофилов, но и в корне менять систему административного надзора", - сказал Турчак на заседании президиума думской фракции "Единой России".
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Девочку нашли через несколько часов. Однако спасти ее не удалось. Девочка была уже мертва. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Им предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
09:27
В Петербурге задержали подозреваемого в насилии над 12-летней девочкой в ТЦ
 
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