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Число пациентов с COVID-19 в больнице им. Филатова в Москве выросло на 30%

Число пациентов с COVID-19 в больнице им. Филатова в Москве выросло на 30% - РИА Новости, 17.01.2022

Число пациентов с COVID-19 в больнице им. Филатова в Москве выросло на 30%

Количество поступивших с коронавирусом в больницу номер 15 им. О.М Филатова в Москве увеличилось на 30% в сравнении с прошлой неделей, наметился рост... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:11

2022-01-17T15:11

2022-01-17T15:11

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валерий вечорко

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество поступивших с коронавирусом в больницу номер 15 им. О.М Филатова в Москве увеличилось на 30% в сравнении с прошлой неделей, наметился рост заболеваемости, но больница к нему готова, сообщил главный врач Валерий Вечорко."Еженедельный отчет о нашей работе говорит о том, что мы наблюдаем рост числа госпитализаций. В сравнении с прошлой неделей, количество поступивших увеличилось почти на 30%.При этом доля пациентов, поступивших в ОРИТ, составила 34%, а госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии за эту неделю - 24% от общего числа", - сообщил Вечорко в своём Telegram-канале.Он добавил, что поддержка НИВЛ требуется сегодня каждому тринадцатому пациенту, а на ИВЛ находится каждый третий."Число беременных женщин, зараженных коронавирусной инфекцией и нуждающихся в стационарном лечении, тоже пошло вверх - сейчас это 13% от общего числа госпитализированных, что на 4% больше, чем в прошлый период", - отметил Вечорко.Он также добавил, что действительно наметился рост заболеваемости, но такой вариант был ожидаем. "И мы к нему готовы. Не будет лишним еще раз напомнить о том, что вакцинация остается единственным эффективным методом защиты организма от тяжелых последствий вируса", - отметил главврач.

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