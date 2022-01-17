https://ria.ru/20220117/pandemiya-1768272836.html

Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии - РИА Новости, 17.01.2022

Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:56

2022-01-17T19:56

2022-01-17T20:00

в мире

оон

воз

земля

антониу гутерреш

пандемия

распространение коронавируса

всемирный экономический форум

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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии.Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.Гутерреш напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% к середине этого года. "Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас", - добавил он.Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру."Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии", - отметил он.

https://ria.ru/20220113/mishustin-1767608105.html

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в мире, оон, воз, земля, антониу гутерреш, пандемия, всемирный экономический форум, вакцины, коронавирус covid-19