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https://ria.ru/20220117/pandemiya-1768272836.html
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии - РИА Новости, 17.01.2022
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:56
2022-01-17T20:00
в мире
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воз
земля
антониу гутерреш
пандемия
распространение коронавируса
всемирный экономический форум
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии.Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.Гутерреш напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% к середине этого года. "Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас", - добавил он.Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру."Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии", - отметил он.
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в мире, оон, воз, земля, антониу гутерреш, пандемия, всемирный экономический форум, вакцины, коронавирус covid-19
19:56 17.01.2022 (обновлено: 20:00 17.01.2022)
 
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Гутерреш призвал мир готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) призвал готовиться к следующей пандемии.
"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш в видеообращении.
Он также призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях.
Гутерреш напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% к середине этого года. "Мы далеки от этих целей. Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас", - добавил он.
Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.
"Нам нужно, чтобы фармацевтические компании проявили солидарность с развивающимися странами путем обмена лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии", - отметил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 10:14
Пандемия COVID-19 может быть не последней, заявил Мишустин
 
Распространение коронавирусаВ миреООНВОЗЗемляАнтониу ГутеррешпандемияВсемирный экономический форумВакциныКоронавирус COVID-19
 
 
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