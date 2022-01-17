https://ria.ru/20220117/padenie-1768150888.html

В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец

В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец - РИА Новости, 17.01.2022

В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец

Доследственная проверка по признакам статьи о халатности начата в Приангарье, где ребенок упал в открытый канализационный колодец, сообщает СУСК РФ по Иркутской РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:04

2022-01-17T09:04

2022-01-17T09:24

происшествия

иркутская область

тайшет

россия

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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка по признакам статьи о халатности начата в Приангарье, где ребенок упал в открытый канализационный колодец, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Инцидент произошел в городе Тайшете возле школы, где мальчик вместе с друзьями катался со стихийной горки. Его спасли мужчины, которые находились неподалеку: пока на место происшествия ехали спасатели, они вытащили мальчика из колодца. Ребенок попал в больницу."Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Проверка выполнения законодательства о содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры также начата прокуратурой.

https://ria.ru/20210811/yama-1745395163.html

иркутская область

тайшет

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2022

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происшествия, иркутская область, тайшет, россия