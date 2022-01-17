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В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец - РИА Новости, 17.01.2022
В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
Доследственная проверка по признакам статьи о халатности начата в Приангарье, где ребенок упал в открытый канализационный колодец, сообщает СУСК РФ по Иркутской РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:04
2022-01-17T09:04
2022-01-17T09:24
происшествия
иркутская область
тайшет
россия
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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Доследственная проверка по признакам статьи о халатности начата в Приангарье, где ребенок упал в открытый канализационный колодец, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Инцидент произошел в городе Тайшете возле школы, где мальчик вместе с друзьями катался со стихийной горки. Его спасли мужчины, которые находились неподалеку: пока на место происшествия ехали спасатели, они вытащили мальчика из колодца. Ребенок попал в больницу."Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Проверка выполнения законодательства о содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры также начата прокуратурой.
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происшествия, иркутская область, тайшет, россия
09:04 17.01.2022 (обновлено: 09:24 17.01.2022)
В Приангарье ребенок упал в канализационный колодец
В Иркутской области начали проверку после падения ребенка в канализационный колодец