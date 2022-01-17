https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html

Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году

Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2022

Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году

Эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян направлений для оздоровительного отдыха в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:05

2022-01-17T12:05

2022-01-17T12:05

туризм

отдых

светлогорск

кисловодск

анапа

республика крым

республика алтай

новости - туризм

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян направлений для оздоровительного отдыха в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В топ-5 вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также легочный курорт Чемал в республике Алтай.Уточняется, что туристы планируют останавливаться в отелях в среднем на 10 дней и тратить на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей в сутки на троих.Аналитики отмечают, что спрос на раннее бронирование жилья на лето увеличился на 30 процентов относительно прошлого года."Россияне все меньше стали опасаться COVID-ограничений в стране. Так что охотно бронируют жилье для летнего отдыха в 2022 году", — пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220116/tury-1768058393.html

светлогорск

кисловодск

анапа

республика крым

республика алтай

саки (крым)

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