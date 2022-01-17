https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html
Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году
Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2022
Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году
Эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян направлений для оздоровительного отдыха в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:05
2022-01-17T12:05
2022-01-17T12:05
туризм
отдых
светлогорск
кисловодск
анапа
республика крым
республика алтай
новости - туризм
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян направлений для оздоровительного отдыха в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В топ-5 вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также легочный курорт Чемал в республике Алтай.Уточняется, что туристы планируют останавливаться в отелях в среднем на 10 дней и тратить на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей в сутки на троих.Аналитики отмечают, что спрос на раннее бронирование жилья на лето увеличился на 30 процентов относительно прошлого года."Россияне все меньше стали опасаться COVID-ограничений в стране. Так что охотно бронируют жилье для летнего отдыха в 2022 году", — пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220116/tury-1768058393.html
светлогорск
кисловодск
анапа
республика крым
республика алтай
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отдых, светлогорск, кисловодск, анапа, республика крым, республика алтай, новости - туризм, саки (крым), туристы, туризм, курорт
Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году
Опрос: в 2022 году оздоравливаться россияне поедут в Саки, Анапу, Кисловодск и Светлогорск
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых востребованных у россиян направлений для оздоровительного отдыха в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
В топ-5 вошли лечебные грязи города Саки, минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также легочный курорт Чемал в республике Алтай.
Уточняется, что туристы планируют останавливаться в отелях в среднем на 10 дней и тратить на проживание от 1,8 до 5,5 тысячи рублей в сутки на троих.
Аналитики отмечают, что спрос на раннее бронирование жилья на лето увеличился на 30 процентов относительно прошлого года.
"Россияне все меньше стали опасаться COVID-ограничений в стране. Так что охотно бронируют жилье для летнего отдыха в 2022 году", — пояснили в пресс-службе.