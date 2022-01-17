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Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно
Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно - РИА Новости, 17.01.2022
Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО, теперь россияне с... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:05
2022-01-17T11:05
2022-01-17T11:17
общество
осаго
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО, теперь россияне с ограничениями по здоровью смогут их получать проактивно."С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу. Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО. Раньше этим занимались региональные власти. И чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг", - добавил Мишустин.
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общество, осаго, михаил мишустин, россия
11:05 17.01.2022 (обновлено: 11:17 17.01.2022)
Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно
Премьер Мишустин сообщил, что инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно