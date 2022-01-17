https://ria.ru/20220117/osago-1768168464.html

Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно

Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно - РИА Новости, 17.01.2022

Инвалиды смогут получать компенсацию по ОСАГО проактивно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО, теперь россияне с... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:05

2022-01-17T11:05

2022-01-17T11:17

общество

осаго

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о новом порядке предоставления инвалидам компенсаций по ОСАГО, теперь россияне с ограничениями по здоровью смогут их получать проактивно."С этого года инвалиды смогут проактивно получать компенсации по ОСАГО. Соответствующее постановление правительства подписано и вступило в силу. Речь идет о людях с ограничениями по здоровью и законных представителях детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."По закону им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО. Раньше этим занимались региональные власти. И чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через единый портал государственных услуг", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211119/otpusk-1759795826.html

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общество, осаго, михаил мишустин, россия