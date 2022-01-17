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Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей
Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей - РИА Новости, 17.01.2022
Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей
Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T03:30
2022-01-17T03:30
2022-01-17T03:31
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По его словам, маленькие дети оказались в зоне риска потому, что "омикрон" вызывает другое поражение дыхательной системы."У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19", - пояснил Поздняков.Инфекционист напомнил, что бронхиолит — распространенное осложнение бронхита – воспаление мелких отделов бронхиального дерева. "Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - уточнил он."Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко", - заключил специалист.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что, по последним данным, среди заболевших коронавирусом 15% - дети. Он отметил, что особое внимание вызывают дети от 0 до 4 лет.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768138727.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
03:30 17.01.2022 (обновлено: 03:31 17.01.2022)
Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей
Врач-инфекционист Поздняков заявил, что "омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков
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"Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с "дельтой". Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям", - сообщил он.
По его словам, маленькие дети оказались в зоне риска потому, что "омикрон" вызывает другое поражение дыхательной системы.
"У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19", - пояснил Поздняков.
Инфекционист напомнил, что бронхиолит — распространенное осложнение бронхита – воспаление мелких отделов бронхиального дерева. "Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - уточнил он.
"Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко", - заключил специалист.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
ранее сообщил, что, по последним данным, среди заболевших коронавирусом 15% - дети. Он отметил, что особое внимание вызывают дети от 0 до 4 лет.