https://ria.ru/20220117/opasnost-1768139513.html

Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей

Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей - РИА Новости, 17.01.2022

Врач-инфекционист объяснил, почему "омикрон" гораздо опаснее для детей

Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T03:30

2022-01-17T03:30

2022-01-17T03:31

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По его словам, маленькие дети оказались в зоне риска потому, что "омикрон" вызывает другое поражение дыхательной системы."У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19", - пояснил Поздняков.Инфекционист напомнил, что бронхиолит — распространенное осложнение бронхита – воспаление мелких отделов бронхиального дерева. "Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной", - уточнил он."Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко", - заключил специалист.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что, по последним данным, среди заболевших коронавирусом 15% - дети. Он отметил, что особое внимание вызывают дети от 0 до 4 лет.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768138727.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество