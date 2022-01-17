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В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном"

В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022

В Коми выявили первые 23 случая заражения "омикроном"

В Республике Коми выявлено 23 случая заражения новым штаммом "омикрон" новой коронавирусной инфекции, сообщили в министерстве здравоохранения республики. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:38

2022-01-17T17:38

2022-01-17T17:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. В Республике Коми выявлено 23 случая заражения новым штаммом "омикрон" новой коронавирусной инфекции, сообщили в министерстве здравоохранения республики."19 случаев заражения новым штаммом зафиксировано в Сыктывкаре, по 1 случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районе", - говорится в сообщении минздрава Коми. Добавляется, что "омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник штамм "дельта".

сыктывкар

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сыктывкар, коронавирусы, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество