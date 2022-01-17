https://ria.ru/20220117/omikron-1768238149.html

В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном"

В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022

В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:16

2022-01-17T16:16

2022-01-17T16:16

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

карачаево-черкесская республика (кчр)

коронавирус covid-19

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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона."Да, так и есть. Подтверждаем", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос о выявлении "омикрона".По данным оперштаба региона, по состоянию на 11.00 понедельника в Карачаево-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768221003.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирус covid-19