https://ria.ru/20220117/omikron-1768238149.html
В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном"
В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 17.01.2022
В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном"
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:16
2022-01-17T16:16
2022-01-17T16:16
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
карачаево-черкесская республика (кчр)
коронавирус covid-19
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора региона."Да, так и есть. Подтверждаем", - сказали в ведомстве в ответ на вопрос о выявлении "омикрона".По данным оперштаба региона, по состоянию на 11.00 понедельника в Карачаево-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768221003.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), карачаево-черкесская республика (кчр), коронавирус covid-19
В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения "омикроном"
В Карачаево-Черкесии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса