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В Приангарье выявили 26 случаев заражения омикрон-штаммом

В Приангарье выявили 26 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022

В Приангарье выявили 26 случаев заражения омикрон-штаммом

В Иркутской области зарегистрировано 26 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:03

2022-01-17T15:03

2022-01-17T15:03

распространение коронавируса

общество

иркутская область

здоровье - общество

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игорь кобзев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано 26 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон", сообщила пресс-служба правительства региона.В правительстве Приангарья прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Глава региона Игорь Кобзев поручил перейти на усиленный режим работы ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на определение коронавируса. В настоящее время в стуки в регионе проводится до 10 тысяч тестов. Тем временем мощности ПЦР-лабораторий позволяют выполнять более 20 тысяч исследований ежесуточно. Губернатор отметил, что за последнюю неделю в регионе увеличилось число заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон"."На 17 января в регионе зарегистрировано 26 случаев COVID-19, вызванных штаммом "омикрон", - говорится в сообщении.В регионе на данный момент развернуто более 4,6 тысячи коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет более 30%.

иркутская область

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