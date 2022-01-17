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В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:55
2022-01-17T14:55
2022-01-17T14:59
распространение коронавируса
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Первый случай штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания "омикрон" - штаммом коронавируса", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, республика крым, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
14:55 17.01.2022 (обновлено: 14:59 17.01.2022)
В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Глава Крыма Аксенов сообщил о первом случае заражения омикрон-штаммом в республике