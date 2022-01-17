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В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма
В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма - РИА Новости, 17.01.2022
В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма
Первые два случая смерти в результате заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:27
2022-01-17T14:27
2022-01-17T14:27
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первые два случая смерти в результате заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление местных властей.Как заявила в понедельник представитель центра про управлению ситуацией с COVID-19 доктор Аписамай Срирангсон, в обоих случаях речь идет о пожилых женщинах, страдавших от хронических заболеваний.Первой жертвой "омикрона" стала женщина в возрасте 86 лет из провинции Сонгкхла. Она болела Альцгеймером и умерла 12 января. Сообщается, что дочь погибшей болела коронавирусом.Позднее в субботу скончалась 84-летняя женщина из провинции Удонтхани, она не была вакцинирована и болела раком легких в последней стадии.Ранее сообщалось, что первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса был обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США.
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в мире, таиланд, сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма
В Таиланде зафиксировали первые два случая смерти от омикрон-штамма коронавируса