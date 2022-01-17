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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/omikron-1768180141.html
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:59
2022-01-17T11:59
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
николаев (украина)
олег николаев (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев."Омикрон уже все больше регионов захватывает. К сожалению, к концу недели и в Чувашской республике мы зафиксировали появление штамма "омикрон", - сказал Николаев, подводя итоги недели в интервью, опубликованном на официальном портале органов госвласти региона. Глава региона не привел подробности о заболевшем.По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чувашии зарегистрировано 47 415 случаев заболевания коронавирусом, 41 177 человек выздоровели, 4144 пациента скончались.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, николаев (украина), олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:59 17.01.2022
 
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Глава Чувашии Николаев заявил, что в регионе выявили случай заражения омикрон-штаммом

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев.
"Омикрон уже все больше регионов захватывает. К сожалению, к концу недели и в Чувашской республике мы зафиксировали появление штамма "омикрон", - сказал Николаев, подводя итоги недели в интервью, опубликованном на официальном портале органов госвласти региона. Глава региона не привел подробности о заболевшем.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чувашии зарегистрировано 47 415 случаев заболевания коронавирусом, 41 177 человек выздоровели, 4144 пациента скончались.
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