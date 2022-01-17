https://ria.ru/20220117/omikron-1768180141.html

В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022

В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:59

2022-01-17T11:59

2022-01-17T11:59

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

николаев (украина)

олег николаев (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767612146_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_e727f9c32c073c8e877ca98210f3cf9d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев."Омикрон уже все больше регионов захватывает. К сожалению, к концу недели и в Чувашской республике мы зафиксировали появление штамма "омикрон", - сказал Николаев, подводя итоги недели в интервью, опубликованном на официальном портале органов госвласти региона. Глава региона не привел подробности о заболевшем.По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чувашии зарегистрировано 47 415 случаев заболевания коронавирусом, 41 177 человек выздоровели, 4144 пациента скончались.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

чувашская республика (чувашия)

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, николаев (украина), олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии