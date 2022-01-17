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В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.01.2022
В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:59
2022-01-17T11:59
2022-01-17T11:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксирован в Чувашии, заявил глава региона Олег Николаев."Омикрон уже все больше регионов захватывает. К сожалению, к концу недели и в Чувашской республике мы зафиксировали появление штамма "омикрон", - сказал Николаев, подводя итоги недели в интервью, опубликованном на официальном портале органов госвласти региона. Глава региона не привел подробности о заболевшем.По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Чувашии зарегистрировано 47 415 случаев заболевания коронавирусом, 41 177 человек выздоровели, 4144 пациента скончались.
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В Чувашии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Глава Чувашии Николаев заявил, что в регионе выявили случай заражения омикрон-штаммом